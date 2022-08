Ultime Notizie Roma del 19-08-2022 ore 15:10 (Di venerdì 19 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale venerdì 19 agosto Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno una lite violenta a Frosinone con urla e minacce ha visto come protagonista Albino Ruberti capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri io li ammazzo devono venire a chiedere scusa per quello che mi hanno chiesto non mi dicono Io me te compro è ancora cinque minuti per venire a chiedermi scusa in ginocchio queste le frasi che si sentono nel video per evitare strumentalizzazioni Con la presente rimettermi mandata da capo di gabinetto Ruberti nella lettera di dimissioni inviata al sindaco Gualtieri tuberti nel video pubblicato dal foglio si starebbe scagliando contro un certo bladimiro è un certo Adriano Ali te sarebbe avvenuta il ristorante Il Pepe Nero nel video con te e Roberto i protagonisti della vite sarebbero appunto Vladimiro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 agosto 2022)dailynews radiogiornale venerdì 19 agosto Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno una lite violenta a Frosinone con urla e minacce ha visto come protagonista Albino Ruberti capo di gabinetto del sindaco diRoberto Gualtieri io li ammazzo devono venire a chiedere scusa per quello che mi hanno chiesto non mi dicono Io me te compro è ancora cinque minuti per venire a chiedermi scusa in ginocchio queste le frasi che si sentono nel video per evitare strumentalizzazioni Con la presente rimettermi mandata da capo di gabinetto Ruberti nella lettera di dimissioni inviata al sindaco Gualtieri tuberti nel video pubblicato dal foglio si starebbe scagliando contro un certo bladimiro è un certo Adriano Ali te sarebbe avvenuta il ristorante Il Pepe Nero nel video con te e Roberto i protagonisti della vite sarebbero appunto Vladimiro ...

