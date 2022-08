Udinese | Sky | “I Friuliani seguono attentamente Hector Bellerin”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 19 agosto 2022)- Giorno di preparazione atletica molto intensa per i ragazzi di Sottil, in vista della gara di domani contro la Salernitana. L’è attentissima sul mercato in entrata, cercando di consegnare a Sottil una squadra competitiva entro fine mercato. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la cessione di Brandon Soppy all’Atalanta, per circa 9 milioni di euro più bonus legati alle presenze del Francese. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’starebbe guardando ancora in casa Arsenal. Dopo aver chiuso l’affare per Pablo Marì, ora al Monza, con i londinesi la passata stagione, potrebbe instaurarsi una nuova trattativa e provare a portare in Italia. Il terzino, al momento, non è tra i preferiti dell’allenatore Arteta e potrebbe partire ...