Troyes, nel mirino Lucas Chevalier (Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Troyes sarebbe interessato a Lucas Chevalier del Lille come rinforzo in porta. Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, ilsarebbe interessato adel Lille come rinforzo in porta.

