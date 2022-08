Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme: il video che lo conferma (Di venerdì 19 agosto 2022) Non si può di certo dire che l’estate di Manuela Carriero e Luciano Punzo sia stata monotona e monocorde. La coppia – che si è conosciuta nell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island – negli ultimi mesi ha attraversato una profonda crisi che li ha portati alla rottura. Il motivo come ammesso dall’ex protagonista del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sarebbe stata la gelosia. Di recente, ha destato stupore fra i fan la diretta Instagram in cui Manuela Carriero chiedeva a Luciano di tornare insieme, in quanto a parer suo l’uomo “avrebbe avuto abbastanza tempo per capire”. Memorabili sono state anche le tante perle trash che Luciano ha tirato fuori, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 agosto 2022) Non si può di certo dire che l’estate disia stata monotona e monocorde. La coppia – che si è conosciuta nell’ultima edizione andata in onda di– negli ultimi mesi ha attraversato una profonda crisi che li ha portati alla rottura. Il motivo come ammesso dall’ex protagonista del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sarebbe stata la gelosia. Di recente, ha destato stupore fra i fan la diretta Instagram in cuichiedeva adi tornare, in quanto a parer suo l’uomo “avrebbe avuto abbastanza tempo per capire”. Memorabilistate anche le tante perle trash cheha tirato fuori, ...

IsaeChia : #TemptationIsland, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme: il video che lo conferma - FilippoPesce6 : Tutti fan di Piero Angela ma quando andava in onda porcodio guardavate temptation island ?? - _L0N3LYH34RT : mi manca proprio tanto temptation island - bisbetiica : solo ora mi rendo conto che non hanno fatto il mio programma estivo preferito: Temptation Island - Noemi_vita15 : L’estate non è più la stessa senza Temptation Island -