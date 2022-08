Sport in tv oggi, venerdì 19 agosto: programma e orari di tutti gli eventi (Di venerdì 19 agosto 2022) Lo Sport in tv oggi, venerdì 19 agosto: il programma completo e gli orari di tutti gli eventi Sportivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Occhi puntati sui tornei di tennis Atp e Wta di Cincinnati, ma anche sugli Europei di nuoto a Roma. Comincia anche il weekend della MotoGP, che fa tappa in Austria, senza dimenticare gli Europei di atletica a Monaco. Spazio poi al calcio, con l’anticipo di Serie B Bari-Palermo, ma anche altri appuntamenti con i top-5 campionati europei. Infine, tanta attesa per la prima tappa della Vuelta e per l’amichevole di basket tra Italia e Serbia. Di seguito le nostre grafiche con tutta la programmazione e il palinsesto completo degli eventi di ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Loin tv19: ilcompleto e glidigliivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Occhi puntati sui tornei di tennis Atp e Wta di Cincinnati, ma anche sugli Europei di nuoto a Roma. Comincia anche il weekend della MotoGP, che fa tappa in Austria, senza dimenticare gli Europei di atletica a Monaco. Spazio poi al calcio, con l’anticipo di Serie B Bari-Palermo, ma anche altri appuntamenti con i top-5 campionati europei. Infine, tanta attesa per la prima tappa della Vuelta e per l’amichevole di basket tra Italia e Serbia. Di seguito le nostre grafiche con tutta lazione e il palinsesto completo deglidi ...

matteosalvinimi : Non c’è futuro senza #credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfi… - LiaCapizzi : Una nuova avventura, per me. Con l'obiettivo di sempre: dare voce a tutti gli sport. La Domenica Sportiva, con Al… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - SportRepubblica : Atletica, Europei 2022: oggi Tortu e Kaddari nei 200. Al mattino la 4x100 con Jacobs [aggiornamento delle 08:04] - CesaroniDc : @lalegiardini @Ricvanmagren Paragonare Ganna a Paltrinieri è come paragonare le mele con le pere...2 sport diversi,… -