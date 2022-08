Prime pagine: Gazzetta: “Napoli, finalmente Raspadori” (Di venerdì 19 agosto 2022) La prima pagina in edicola oggi della Gazzetta dello Sport è dedicata all’arrivo di Giacomo Raspadori al Napoli. “finalmente Raspadori! Spalletti può lanciarlo con Osimhen e Kvara“, apre così l’edizione della Gazzetta dello SPort sottolineando la grande giornata di mercato del Napoli. Spazio anche alla vittoria della Fiorentina in Conference e in taglio centrale spazio alle trattative di Inter e Milan e Juventus. Ore frenetiche, la rivoluzione sta per essere ultimata. L’asse è sempre il solito: Roma, Castel Volturno, Napoli. I volti invece sono nuovi, sono quelli di Tanguy Ndombelé e Giacomo Raspadori, che oggi hanno concluso l’iter che precede gli annunci ufficiali, attesi nelle prossime ore. In mattinata l’attaccante del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) La prima pagina in edicola oggi delladello Sport è dedicata all’arrivo di Giacomoal. “! Spalletti può lanciarlo con Osimhen e Kvara“, apre così l’edizione delladello SPort sottolineando la grande giornata di mercato del. Spazio anche alla vittoria della Fiorentina in Conference e in taglio centrale spazio alle trattative di Inter e Milan e Juventus. Ore frenetiche, la rivoluzione sta per essere ultimata. L’asse è sempre il solito: Roma, Castel Volturno,. I volti invece sono nuovi, sono quelli di Tanguy Ndombelé e Giacomo, che oggi hanno concluso l’iter che precede gli annunci ufficiali, attesi nelle prossime ore. In mattinata l’attaccante del ...

DiMarzio : #RassegnaStampa | Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola - napolipiucom : Prime pagine: Gazzetta: “Napoli, finalmente Raspadori” #napoli #Raspadori #ForzaNapoliSempre… - RAV3NCL0WN : OKAY ho letto le prime 100 pagine di radio silence e mi viene da piangere perché un libro non mi prendeva così da tanto tempo - napolipiucom : Prime pagine: Il Mattino: “Canta Napoli con Raspadori” #napoli #Raspadori #ForzaNapoliSempre… - napolipiucom : Prime pagine: Corriere dello sport: 'Napoli, anche Raspadori' #napoli #Raspadori #ForzaNapoliSempre… -