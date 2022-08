Napoli: infrazione del cuboide del piede sinistro per Demme (Di venerdì 19 agosto 2022) Con una nota ufficiale apparsa sul sito ufficiale, il Napoli ha comunicato i risultati degli esami di Demme. L’infortunio del calciatore dovrebbe tenerlo fuori per circa un mese. “Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito a un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Con una nota ufficiale apparsa sul sito ufficiale, ilha comunicato i risultati degli esami di. L’infortunio del calciatore dovrebbe tenerlo fuori per circa un mese. “Diegoquesta mattina ha sostenuto i controlli in seguito a un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato unadeldel. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione” SportFace.

