Mina Settembre 2, brutte notizie per i fan: "Non andrà più in onda.." (Di venerdì 19 agosto 2022) È molto atteso il ritorno dell'attrice Serena Rossi nel ruolo dell'assistente sociale Mina Settembre. I primi due episodi di Mina Settembre 2 sarebbero dovuti andare in onda il 25 Settembre. Eppure, qualcosa è andato storto nella programmazione televisiva. Ecco i dettagli su quando ci saranno le nuove puntate di Mina Settembre 2. Mina Settembre è la serie televisiva in onda sulla Rai e sulla app RaiPlay in cui al centro ci sono le vicende di un'assistente sociale che lavora in un consultorio a Napoli. Le vicende della vita lavorativa si intrecciano con la sua vita privata che non è meno complicata. Infatti, Mina si trova in un momento della sua vita in cui abita con la madre a seguito ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 19 agosto 2022) È molto atteso il ritorno dell'attrice Serena Rossi nel ruolo dell'assistente sociale. I primi due episodi di2 sarebbero dovuti andare inil 25. Eppure, qualcosa è andato storto nella programmazione televisiva. Ecco i dettagli su quando ci saranno le nuove puntate di2.è la serie televisiva insulla Rai e sulla app RaiPlay in cui al centro ci sono le vicende di un'assistente sociale che lavora in un consultorio a Napoli. Le vicende della vita lavorativa si intrecciano con la sua vita privata che non è meno complicata. Infatti,si trova in un momento della sua vita in cui abita con la madre a seguito ...

