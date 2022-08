L’affare Casemiro dimostra che anche i grandi club vendono i migliori (Di venerdì 19 agosto 2022) Vendi e pentiti. Lo diceva Mino Raiola che lo aveva mutuato dal gergo degli operatori di Borsa. Quando l’offerta è buona e quando il calciatore vuole andare, il club deve farlo partire. anche se si chiama Real Madrid. È quel che sta accadendo lungo l’asse Madrid-Manchester. Casemiro sta per lasciare i Blancos, diventerà il nuovo centrocampista centrale del Manchester di ten Hag. Un grande acquisto. Sarebbe il colpo dell’estate se non ci fosse stato Lewandowski al Barcellona. Sessanta milioni di euro più dieci di bonus. Settanta milioni. Per un calciatore fondamentale, di 30 anni. In conferenza stampa Ancelotti ha detto che il calciatore desidera nuove sfide e quindi il club non lo tratterrà. Sarebbe inutile, aggiungiamo noi. Il Real il sostituto lo ha già: Tchouameni. Lo ha acquistato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 agosto 2022) Vendi e pentiti. Lo diceva Mino Raiola che lo aveva mutuato dal gergo degli operatori di Borsa. Quando l’offerta è buona e quando il calciatore vuole andare, ildeve farlo partire.se si chiama Real Madrid. È quel che sta accadendo lungo l’asse Madrid-Mster.sta per lasciare i Blancos, diventerà il nuovo centrocampista centrale del Mster di ten Hag. Un grande acquisto. Sarebbe il colpo dell’estate se non ci fosse stato Lewandowski al Barcellona. Sessanta milioni di euro più dieci di bonus. Settanta milioni. Per un calciatore fondamentale, di 30 anni. In conferenza stampa Ancelotti ha detto che il calciatore desidera nuove sfide e quindi ilnon lo tratterrà. Sarebbe inutile, aggiungiamo noi. Il Real il sostituto lo ha già: Tchouameni. Lo ha acquistato ...

