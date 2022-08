Epidemia di tamponi: ora fanno i test Covid pure ai pesci (Di venerdì 19 agosto 2022) In Cina le severissime misure anti-Covid sono messe in pratica sempre più a tappeto e con cieco rigore, vessando ormai da più due anni la popolazione. Ma non solo. I tamponi ai pesci Come riferito dalla Bbc, infatti, questa settimana oltre ai cinque milioni di abitanti della città costiera di Xiamen, testati in massa dopo che erano stati individuati appena 40 positivi, anche i pesci hanno dovuto sottostare alla scomoda procedura dei Covid-test. Il tutto per rispettare la direttiva del Controllo marittimo pandemico di Xiamen, diramata nelle ultime settimane: i pescatori e il loro pescato devono essere scrupolosamente controllati. Nella patria di TikTok e di molte altre simili piattaforme digitali, i video del diligente personale medico atto a praticare ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 19 agosto 2022) In Cina le severissime misure anti-sono messe in pratica sempre più a tappeto e con cieco rigore, vessando ormai da più due anni la popolazione. Ma non solo. IaiCome riferito dalla Bbc, infatti, questa settimana oltre ai cinque milioni di abitanti della città costiera di Xiamen,ati in massa dopo che erano stati individuati appena 40 positivi, anche ihanno dovuto sottostare alla scomoda procedura dei. Il tutto per rispettare la direttiva del Controllo marittimo pandemico di Xiamen, diramata nelle ultime settimane: i pescatori e il loro pescato devono essere scrupolosamente controllati. Nella patria di TikTok e di molte altre simili piattaforme digitali, i video del diligente personale medico atto a praticare ...

