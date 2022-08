Elezioni | Parsi | “Salvini e Berlusconi smettano con aperture a Russia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Il rischio di ingerenze russe nella campagna elettorale italiana “sarebbe paradossale che non ci fosse, perché i russi hanno esercitato ingerenze scorrette nei più importanti cicli elettorali di questi ultimi anni”. Lo dice all’Adnkronos il professore di Relazioni internazionali dell’Università Cattolica di Milano, Vittorio Emanuele, dopo le dichiarazioni dell’ex presidente russo Dmytri Medvedev, che – spiega l’accademico – “adombrando” ingerenze dalla“creano comunque un effetto di disturbo al corretto processo elettorale di una democrazia”. Per questo, secondo il politologo, “con una guerra in corso scatenata dallacontro l’Ucraina, che mina i principi dell’ordine internazionale, i cittadini italiani è lecito che si aspettino che venga chiarita qualunque ambiguità nel rapporto tra la Lega e ...