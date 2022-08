«Chi è felice è una me**a»: lo sfogo di Briatore contro chi ha esultato per i danni del maltempo al Twiga – Il video (Di venerdì 19 agosto 2022) «Una tromba d’aria ha distrutto metà Twiga. Leggendo i commenti emerge che abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo». Così Flavio Briatore, ha commentato sul suo profilo Instagram i danni causati dalla tromba d’aria che ha colpito la Versilia. Ieri, 18 agosto, Daniela Santanché aveva denunciato le condizioni in cui si versa attualmente lo stabilimento balneare Twiga, che gestisce a Forte dei Marmi, a seguito del maltempo. E qui è arrivata una valanga di commenti negativi di persone che hanno esultato per quanto accaduto alla parlamentare. «Non capisco il rancore di questo paese, dato che il Twiga da lavoro a 150 persone», dice Briatore, che ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) «Una tromba d’aria ha distrutto metà. Leggendo i commenti emerge che abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo». Così Flavio, ha commentato sul suo profilo Instagram icausati dalla tromba d’aria che ha colpito la Versilia. Ieri, 18 agosto, Daniela Santanché aveva denunciato le condizioni in cui si versa attualmente lo stabilimento balneare, che gestisce a Forte dei Marmi, a seguito del. E qui è arrivata una valanga di commenti negativi di persone che hannoper quanto accaduto alla parlamentare. «Non capisco il rancore di questo paese, dato che ilda lavoro a 150 persone», dice, che ...

