Calenda: Promettiamo di non promettere. (Di venerdì 19 agosto 2022) di Carlo Calenda. Oggi, in Senato, abbiamo presentato con Italia Viva il nostro programma in vista delle elezioni del 25 settembre. Abbiamo tre obiettivi principali: favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile, allargare le opportunità per tutti e semplificare radicalmente la vita ai cittadini. Con la presentazione del nostro programma abbiamo risposto a quel “Siete pronti?” di Mario Draghi. Noi lo siamo. Leggi su freeskipper (Di venerdì 19 agosto 2022) di Carlo. Oggi, in Senato, abbiamo presentato con Italia Viva il nostro programma in vista delle elezioni del 25 settembre. Abbiamo tre obiettivi principali: favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile, allargare le opportunità per tutti e semplificare radicalmente la vita ai cittadini. Con la presentazione del nostro programma abbiamo risposto a quel “Siete pronti?” di Mario Draghi. Noi lo siamo.

freeskipperIT : Calenda: Promettiamo di non promettere. - Francescami : Sul giornale che vorrei leggere domani: una analisi politica sullo slogan di #calenda che oggi ha detto “Promettiamo di non promettere”. - infoitinterno : RIFORMA PENSIONI 2022/ Calenda: non promettiamo pensionamenti anticipati - Giornaleditalia : #MarcoRosichiniCarloCalenda “Promettiamo di non promettere “: il programma di Carlo Calenda - ZGravita : @lucav62 @fioravantipres Avete sentito l'ultima trovata di #Calenda x uno slogan d'effetto...... ''Noi promettiamo… -