Bere succhi di frutta fa ingrassare? Ecco la risposta dell’esperto (Di venerdì 19 agosto 2022) Con l’arrivo della stagione estiva cresce la sete e il consumo di acqua, ma soprattutto bibite e succhi di frutta. I succhi sono ritenuti attraenti dai nostri occhi. Chi riesce a resistere al colore brillante dei succhi e le immagini suggestive dei contenitori e bottiglie? I succhi di frutta sono spesso e volentieri considerati l’alternativa salutare al consumo di bibite gassate. In verità, gli ingredienti e valori nutrizionali dei succhi di frutta sono terrificanti tanto quanto quelli delle altre bibite, a volte anche di più. Perché? Perché la maggior parte dei prodotti che troviamo sugli scaffali sono “bevande a base di frutta”. Vale a dire prodotti alla quale è stata aggiunta una certa somma di zucchero e dolcificanti, ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 19 agosto 2022) Con l’arrivo della stagione estiva cresce la sete e il consumo di acqua, ma soprattutto bibite edi. Isono ritenuti attraenti dai nostri occhi. Chi riesce a resistere al colore brillante deie le immagini suggestive dei contenitori e bottiglie? Idisono spesso e volentieri considerati l’alternativa salutare al consumo di bibite gassate. In verità, gli ingredienti e valori nutrizionali deidisono terrificanti tanto quanto quelli delle altre bibite, a volte anche di più. Perché? Perché la maggior parte dei prodotti che troviamo sugli scaffali sono “bevande a base di”. Vale a dire prodotti alla quale è stata aggiunta una certa somma di zucchero e dolcificanti, ...

