Zelensky, non ci sarà pace senza il ritiro dei russi (Di giovedì 18 agosto 2022) Non potrà esserci alcun negoziato di pace senza il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina. Lo ha detto Volodymyr Zelensky dopo l'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Segretario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Non potrà esserci alcun negoziato diildelle truppe russe dall'Ucraina. Lo ha detto Volodymyrdopo l'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Segretario ...

LaVeritaWeb : Un rapporto del governo americano svela la realtà del Paese sotto? Zelensky: torture diffuse, arresti arbitrari, li… - LaVeritaWeb : Dopo l’accusa di Amnesty sull’uso di scudi umani, «Die Welt» riapre i Panama Papers. E Cbs punta il dito sugli aiut… - _Nico_Piro_ : Gli ultimi 'ordini' di Zelensky agli alleati non piacciono al mov. di Navalny che teme favore a propaganda ???? Vieta… - PaolilloLuca : Zelensky, non ci sarà pace senza il ritiro dei russi - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Zelensky: 'Non potrà esserci alcun negoziato di pace senza il ritiro delle tr… -