Vuelta a Espana 2022: tutti gli italiani in gara. 13 azzurri al via, Nibali e Pozzovivo le punte (Di giovedì 18 agosto 2022) Inizierà domani, venerdì 19 agosto, e proseguirà fino a domenica 11 settembre la Vuelta a Espana 2022. Anche quest’anno saranno tanti i corridori che lotteranno per la maglia rossa (e non solo) e lo spettacolo di certo non mancherà. In totale parteciperanno alla corsa a tappe spagnola ben 184 atleti, 13 dei quali rappresenteranno l’Italia. Tra i nostri portacolori le punte saranno Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo. Questi invece gli altri corridori del Bel Paese che prenderanno il via: Edoardo Affini, Matteo Fabbro, Davide Cimolai, Andrea Vendrame, Filippo Conca, Alessandro De Marchi, Fausto Masnada, Samuele Battistella, Edoardo Zambanini, Antonio Tiberi e Dario Cataldo. Ciclismo su pista, l’Europeo resta stregato per Filippo Ganna: è bronzo dietro Bissegger e ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Inizierà domani, venerdì 19 agosto, e proseguirà fino a domenica 11 settembre la. Anche quest’anno saranno tanti i corridori che lotteranno per la maglia rossa (e non solo) e lo spettacolo di certo non mancherà. In totale parteciperanno alla corsa a tappe spagnola ben 184 atleti, 13 dei quali rappresenteranno l’Italia. Tra i nostri portacolori lesaranno Vincenzoe Domenico. Questi invece gli altri corridori del Bel Paese che prenderanno il via: Edoardo Affini, Matteo Fabbro, Davide Cimolai, Andrea Vendrame, Filippo Conca, Alessandro De Marchi, Fausto Masnada, Samuele Battistella, Edoardo Zambanini, Antonio Tiberi e Dario Cataldo. Ciclismo su pista, l’Europeo resta stregato per Filippo Ganna: è bronzo dietro Bissegger e ...

SpazioCiclismo : Favoriti Vuelta a España 2022, il percorso di avvicinamento dei big a confronto - SpazioCiclismo : Tanti scalatori ambiranno alla Maglia a Pois nel corso della prossima edizione della #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : João Almeida appare il favorito principale per la Maglia Bianca de #LaVuelta22, ma non mancheranno i rivali per il… - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2022, nuova maglia per la Astana di Vincenzo Nibali - SpazioCiclismo : Leader della Bora-hansgrohe assieme a Kelderman e Higuita a #LaVuelta22, Jai Hindley si è detto pronto a mettersi a… -