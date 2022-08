Taylor Swift scartata da New Moon: ecco il racconto inedito del regista (Di giovedì 18 agosto 2022) La vita di un personaggio famoso è fatta di grandi soddisfazioni, ma anche di porte chiuse in faccia e questa è una cosa che potrebbe accadere anche a quelli più importanti e rinomati. In queste ore, infatti, si è scoperto che Taylor Swift fu rifiutata dal registra di The Twilight Saga per fare una parte nel film New Moon. Vediamo cosa è emerso a riguardo. Perché Taylor Swift voleva avere una parte in The Twilight Saga New Moon Tutti conoscono la saga di Twilight e i fan saranno tristi di scoprire che nel secondo capitolo, ovvero, New Moon, ci sarebbe potuta essere anche Taylor Swift. Il regista Chris Weitz ha raccontato che, all’epoca, l’agente della cantautrice lo contattò per chiedergli se fosse possibile inserire ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 agosto 2022) La vita di un personaggio famoso è fatta di grandi soddisfazioni, ma anche di porte chiuse in faccia e questa è una cosa che potrebbe accadere anche a quelli più importanti e rinomati. In queste ore, infatti, si è scoperto chefu rifiutata dal registra di The Twilight Saga per fare una parte nel film New. Vediamo cosa è emerso a riguardo. Perchévoleva avere una parte in The Twilight Saga NewTutti conoscono la saga di Twilight e i fan saranno tristi di scoprire che nel secondo capitolo, ovvero, New, ci sarebbe potuta essere anche. IlChris Weitz ha raccontato che, all’epoca, l’agente della cantautrice lo contattò per chiedergli se fosse possibile inserire ...

