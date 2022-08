Nessuna speranza di conferma per Rugani: ecco per chi verrà scambiato (Di giovedì 18 agosto 2022) Daniele Rugani non ha avuto modo di mettere in evidenza le sue reali potenzialità alla Juve, per questo motivo ormai è prossimo all’addio. Non c’è assolutamente alcun dubbio nel poter affermare che Daniele Rugani sia stata una delle più grandi delusioni di questi ultimi anni della Juventus, un giocatore che sicuramente avrebbe avuto le potenzialità di poter prendere il posto di Chiellini, Barzagli e Bonucci dopo un periodo di apprendistato, ma la mancanza di carattere lo ha definitivamente allontanato. Ansa FotoPer poter emergere nel grande calcio non basta assolutamente essere un giocatore di talento, anche se questa sicuramente è la condizione fondamentale per poterlo fare. Daniele Rugani però a livello giovanile era considerato indubbiamente come uno dei migliori prospetti che ci potessero essere in Italia, con il suo ruolo nella ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 agosto 2022) Danielenon ha avuto modo di mettere in evidenza le sue reali potenzialità alla Juve, per questo motivo ormai è prossimo all’addio. Non c’è assolutamente alcun dubbio nel poter affermare che Danielesia stata una delle più grandi delusioni di questi ultimi anni della Juventus, un giocatore che sicuramente avrebbe avuto le potenzialità di poter prendere il posto di Chiellini, Barzagli e Bonucci dopo un periodo di apprendistato, ma la mancanza di carattere lo ha definitivamente allontanato. Ansa FotoPer poter emergere nel grande calcio non basta assolutamente essere un giocatore di talento, anche se questa sicuramente è la condizione fondamentale per poterlo fare. Danieleperò a livello giovanile era considerato indubbiamente come uno dei migliori prospetti che ci potessero essere in Italia, con il suo ruolo nella ...

