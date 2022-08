Michele Bravi, continua lo “Zodiaco Tour” (Di giovedì 18 agosto 2022) MILANO – Michele Bravi quest’estate è in Tournée con “Zodiaco Tour” che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, “Zodiaco”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. “La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico. L’uomo per convenzione e forse necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui Zodiaco, il percorso degli animali intorno al cielo”. “Zodiaco”, scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione, è un uptempo consapevolmente leggero che, già dalle prime note, permette all’ascoltatore di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 18 agosto 2022) MILANO –quest’estate è innée con “” che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. “La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico. L’uomo per convenzione e forse necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui, il percorso degli animali intorno al cielo”. “”, scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione, è un uptempo consapevolmente leggero che, già dalle prime note, permette all’ascoltatore di ...

