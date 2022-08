Maltempo, tromba d'aria devasta il Twiga I video (Di giovedì 18 agosto 2022) Anche il Twiga è stato colpito dalla tromba d'aria che ha devastato la Versilia nella giornata del 18 agosto. Danni ingenti nello stabilimento dei vip che è di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanché. E' stata proprio la senatrice a postare il video sui social, accompagnato da un messaggio sconsolato: "Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d'aria è arrivata sul Twiga. Tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo". (video tratto da Twitter) Leggi su panorama (Di giovedì 18 agosto 2022) Anche ilè stato colpito dallad'che hato la Versilia nella giornata del 18 agosto. Danni ingenti nello stabilimento dei vip che è di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanché. E' stata proprio la senatrice a postare ilsui social, accompagnato da un messaggio sconsolato: "Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, lad'è arrivata sul. Tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo". (tratto da Twitter)

