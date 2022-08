Maltempo Toscana: due morti a Lucca e Carrara, diversi feriti. Interventi dei vigili del fuoco soprattutto a Firenze, Pisa e Massa (fotogallery e video) (Di giovedì 18 agosto 2022) E' tragico il bilancio (ancora non definitivo) del Maltempo che ha colpito la Toscana. Due morti in Toscana per il Maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 agosto 2022) E' tragico il bilancio (ancora non definitivo) delche ha colpito la. Dueinper il: ae a. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi L'articolo proviene daPost.

