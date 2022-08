Malore in discoteca, mamma di due bambini muore a 26 anni. 'Francesca era appena guarita dal Covid' (Di giovedì 18 agosto 2022) Tragedia nella notte a Latina . Una ragazza di ventisei anni, Francesca Testana , mamma di due bambini e residente ad Aprilia , è morta intorno all'1.30 mentre si trovava nella discoteca El Paso di ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 agosto 2022) Tragedia nella notte a Latina . Una ragazza di ventiseiTestana ,di duee residente ad Aprilia , è morta intorno all'1.30 mentre si trovava nellaEl Paso di ...

