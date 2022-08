LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Marsaglia comanda dopo quattro tuffi, Tocci risale (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 11.16: Molto bene Giovanni Tocci. Un triplo e mezzo avanti raggruppato da 66 punti per il calabrese, che sale a 286.00 punti e mette in ghiaccio la partecipazione alla finale. 11.15: 67.20 con il quinto tuffo per Jack Laugher che si porta ad un totale di 299.30 11.13: Si è chiusa la quarta rotazione. Marsaglia sempre primo e in fuga sugli avversari. Tocci è salito al sesto posto. 11.10: Sale al quarto posto il tedesco Wesemann con 221.10. 11.06: Un errore per il britannico Jordan Houlden, che si porta ad un totale di 214.05 punti. 11.04: BRAVO Marsaglia! Ci sono 58.50 con il doppio e mezzo indietro ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 11.16: Molto bene Giovanni. Un triplo e mezzo avanti raggruppato da 66 punti per il calabrese, che sale a 286.00 punti e mette in ghiaccio la partecipazione alla finale. 11.15: 67.20 con il quinto tuffo per Jack Laugher che si porta ad un totale di 299.30 11.13: Si è chiusa la quarta rotazione.sempre primo e in fuga sugli avversari.è salito al sesto posto. 11.10: Sale al quarto posto il tedesco Wesemann con 221.10. 11.06: Un errore per il britannico Jordan Houlden, che si porta ad un totale di 214.05 punti. 11.04: BRAVO! Ci sono 58.50 con il doppio e mezzo indietro ...

