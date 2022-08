LIVE Canoa velocità | Europei 2022 in DIRETTA | Tacchini in finale nel 1000 maschile | bene Burgo e Schera nel K2 e la paracanoa!

(Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Nuova interruzione: si ricomincia alle 11.50 con i 500 metri maschili del singolo. 10.56 3:19.280 per la Spagna che si qualifica ininsieme a Ungheria e Gran Bretagna. 10.53 Spagna avanti a metà gara davanti a Gran Bretagna e Ungheria. 10.51 Seconda batteria del K2al via. 10.47 3:18.039 il tempo dell’Italia: terza posizione perche approdanomente in. 10.43 K2, prima batteria: ci sono Samuelee Andrea. 10.38 Seconda batteria che prende il via con Spagna, Germania, Norvegia e Danimarca. 10.33 L’Italia arriva quarta nella sua batteria e non si qualifica per la: ...

OA Sport

