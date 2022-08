LIVE – ATLETICA, Europei Monaco 2022: finali giovedì 18 agosto con Tamberi IN DIRETTA (Di giovedì 18 agosto 2022) La DIRETTA testuale della sessione pomeridiana di giovedì 18 agosto degli Europei di ATLETICA leggera 2022, in programma a Monaco dal 15 al 21 agosto. L’Italia proverà ad incrementare il bottino di medaglie: fari puntati soprattutto sulla finale del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi, ma non solo. Chi conquisterà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00 con le gare serali di giornata. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV TUTTI I RISULTATI DI GIOVEDI’ 18 agosto IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Latestuale della sessione pomeridiana di18deglidileggera, in programma adal 15 al 21. L’Italia proverà ad incrementare il bottino di medaglie: fari puntati soprattutto sulla finale del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco, ma non solo. Chi conquisterà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00 con le gare serali di giornata. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV TUTTI I RISULTATI DI GIOVEDI’ 18IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, ...

