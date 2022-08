Goldman Sachs sonda il mercato per l’Inter (Di giovedì 18 agosto 2022) Tornano a circolare voci sul futuro dell’Inter e su una possibile cessione del club nerazzurro da parte di Suning. Come riportato da Il Sole 24 Ore nelle sua edizione odierna, sul mercato, da alcuni giorni, si parla di un certo fermento della banca statunitense Goldman Sachs, che starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 agosto 2022) Tornano a circolare voci sul futuro dele su una possibile cessione del club nerazzurro da parte di Suning. Come riportato da Il Sole 24 Ore nelle sua edizione odierna, sul, da alcuni giorni, si parla di un certo fermento della banca statunitense, che starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

