Da vittima di bullismo a Miss: il riscatto di Simona (Di giovedì 18 agosto 2022) bullismo. Simona Sansone, una ragazza di 18 anni, fino a qualche tempo fa, probabilmente per colpa degli altri non si piaceva. Ora ha vinto ogni timidezza, arrivando alle finali regionali del concorso di Miss Italia. Secondo quanto riporta il giornale di Sicilia, la ragazza, monrealese ha attraversato momenti non facili, colpa forse della bilancia, con cui litigava perchè era un pò in carne. Ha raccontato: "Quando frequentavo la scuola media venivo isolata e sottoposta ad ostracismo. In classe non avevo compagnia, e il resto lo facevano sui social sui quali pubblicavano post come: "Voglio bene a tutti, tranne a Simona". La ragazza, trovava conforto solo a casa grazie alla mamma Tatiana e al papà Antonio. Simona poi racconta che i problemi sono cominciati con la morte del nonno materno nel 2014, ...

