Atletica, Elena Bellò in semifinale agli Europei: secondo ripescaggio sui 800, Coiro out per 4 centesimi (Di giovedì 18 agosto 2022) Elena Bellò si è qualificata alle semifinali degli 800 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera. L’azzurra ha passato il turno con il secondo tempo di ripescaggio. La 25enne ha impostato una gara di testa e ha tenuto alto il ritmo, ma sul rettilineo conclusivo ha sofferto ed è scivolata indietro, concludendo in quinta posizione con il crono di 2:01.80. La veneta, semifinalista agli ultimi Mondiali e in stagione capace di scendere fino a 1:58.97 (terza italiana della storia sul doppio giro di pista), si è comunque guadagnata il diritto di ritornare in scena a Monaco e di inseguire un non semplice accesso all’atto conclusivo. Davanti a lei l’ucraina Nataliia Krol (2:00.89), la svizzera Lore Hoffmann (2:01.16), la turca Ekaterina Guliyev (2:01.59), la ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)si è qualificata alle semifinali degli 800 metri2022 dileggera. L’azzurra ha passato il turno con iltempo di. La 25enne ha impostato una gara di testa e ha tenuto alto il ritmo, ma sul rettilineo conclusivo ha sofferto ed è scivolata indietro, concludendo in quinta posizione con il crono di 2:01.80. La veneta, semifinalistaultimi Mondiali e in stagione capace di scendere fino a 1:58.97 (terza italiana della storia sul doppio giro di pista), si è comunque guadagnata il diritto di ritornare in scena a Monaco e di inseguire un non semplice accesso all’atto conclusivo. Davanti a lei l’ucraina Nataliia Krol (2:00.89), la svizzera Lore Hoffmann (2:01.16), la turca Ekaterina Guliyev (2:01.59), la ...

