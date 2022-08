Tragedia sfiorata al concerto di Orietta Berti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un drone che veleggiava sulla folla raccolta in piazza Giglia, ad Agrigento, per ascoltare il concerto di Orietta Berti ha colpito una donna in pieno viso. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, ma poteva andare molto peggio. Tanto più che il Comune fa sapere di non aver “Mai commissionato alcun video”, ergo si tratterebbe di una registrazione abusiva. Orietta Berti, venuta a conoscenza del fatto, si è subito accertata delle condizioni della donna. “So che la signora sta bene, le sono vicina dopo questo spavento” ha fatto sapere la prossima opinionista del Grande Fratello Vip 7. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Giovanni Ciacci: il modo scioccante in cui ha scoperto di avere l’Hiv GF Vip 7, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un drone che veleggiava sulla folla raccolta in piazza Giglia, ad Agrigento, per ascoltare ildiha colpito una donna in pieno viso. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, ma poteva andare molto peggio. Tanto più che il Comune fa sapere di non aver “Mai commissionato alcun video”, ergo si tratterebbe di una registrazione abusiva., venuta a conoscenza del fatto, si è subito accertata delle condizioni della donna. “So che la signora sta bene, le sono vicina dopo questo spavento” ha fatto sapere la prossima opinionista del Grande Fratello Vip 7. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Giovanni Ciacci: il modo scioccante in cui ha scoperto di avere l’Hiv GF Vip 7, ...

salernonotizie : Tragedia sfiorata a Pontecagnano: colpo di sonno in auto, butta giù palo della Ztl - palermo24h : Cinisi, auto sfonda vetrina di una pizzeria: tragedia sfiorata - Frankf1842 : RT @olgagueriera: Malore per il comandante, battello con turisti in balìa delle onde. Sfiorata la tragedia in Sicilia - ottopagine : Ravello: vigile ferma centauro per un controllo, ma viene investito #Ravello - QuintoPotereV : ?? Tragedia sfiorata a #Polignano, precipita dalla scogliera e cade in mare priva di sensi: salvata giovane turista… -