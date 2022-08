Scappa da una Rsa e vaga da solo per strada: anziano ritrovato dalla Polizia in stato confusionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Era Scappato da un Rsa della provincia di Roma e quando è stato ritrovato era ancora in pigiama. Protagonista dell’accaduto un uomo italiano di 74 anni, poi ritrovato a vagare da solo per le strade della Capitale. Leggi anche: Anziana vaga di notte in stato confusionale: era scomparsa di casa poche ore prima vaga solo per strada in stato confusionale: i fatti I fatti sono avvenuti lo scorso 14 agosto. Il 74enne era Scappato da una Rsa di Civitavecchia la quale aveva poi segnalato la sua scomparsa. L’uomo — che vagava da solo in stato confusionale — è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Erato da un Rsa della provincia di Roma e quando èera ancora in pigiama. Protagonista dell’accaduto un uomo italiano di 74 anni, poire daper le strade della Capitale. Leggi anche: Anzianadi notte in: era scomparsa di casa poche ore primaperin: i fatti I fatti sono avvenuti lo scorso 14 agosto. Il 74enne erato da una Rsa di Civitavecchia la quale aveva poi segnalato la sua scomparsa. L’uomo — cheva dain— è ...

CorriereCitta : Scappa da una Rsa e vaga da solo per strada: anziano ritrovato dalla Polizia in stato confusionale - Jhon20689357 : @fdragoni Scusa ma che diavolo c'entra col merito... Una è borgatara e non capisce una sega e alla fine scappa come tutti gli altri - ConiSophy : RT @masaicheee: Cosmary che scappa dal Twitter dopo i rumors su una ipotetica attuale relazione con Nunzio e una ex relazione con Aka https… - toscanamedianew : Investe una ragazza di 19 anni con l'auto e scappa - ItsOxy28 : Zayn che scappa palesemente dalla fama e si nasconde in casa sua n'altro poco fosse un eremita e non una persona me… -