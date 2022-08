Nuoto, Thomas Ceccon: “Oggi dovevo solo vincere! Nel finale temevo la beffa, ma non ho mollato” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Thomas Ceccon ha fatto la storia nella finale dei 100 dorso degli Europei di Nuoto 2022 in corso di svolgimento a Roma. Nella piscina del Foro Italico, infatti, il nativo di Thiene ha centrato il successo in questa gara che la nostra nazionale non aveva mai fatto sua in precedenza e ha di nuovo dimostrato di essere di categoria superiore. Una prova impeccabile per il classe 2001 che ha subito preso il comando delle operazioni e non si è mai fermato. Al tocco chiude con il tempo di 52.21 precedendo per appena 3 centesimi il greco Apostolos Christou, dopo un testa a testa veramente emozionante. Terza posizione per il francese Yohann Ndoye Brouard in 52.92. Il suo commento, particolarmente sentito, ai microfoni di Raisport: “Oggi dovevo solo vincere. Sapevo che il greco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha fatto la storia nelladei 100 dorso degli Europei di2022 in corso di svolgimento a Roma. Nella piscina del Foro Italico, infatti, il nativo di Thiene ha centrato il successo in questa gara che la nostra nazionale non aveva mai fatto sua in precedenza e ha di nuovo dimostrato di essere di categoria superiore. Una prova impeccabile per il classe 2001 che ha subito preso il comando delle operazioni e non si è mai fermato. Al tocco chiude con il tempo di 52.21 precedendo per appena 3 centesimi il greco Apostolos Christou, dopo un testa a testa veramente emozionante. Terza posizione per il francese Yohann Ndoye Brouard in 52.92. Il suo commento, particolarmente sentito, ai microfoni di Raisport: “vincere. Sapevo che il greco ...

