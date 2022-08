Meteo Roma del 17-08-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo instabile con piogge sparse anche intensi temporali specie tra Liguria Emilia Lombardia e Triveneto al pomeriggio nessuna variazione attesa con piogge e temporali parti in serata e nottata insiste il maltempo con fenomeni anche intensi e miglioramento al nord ovest iniziare Dalle Alpi occidentali al centro al mattino tempo stabile con Cieli poco irregolarmente nuvolosi locali piogge in Toscana al pomeriggio pioggia e temporali tra Umbria e Toscana variabilità assoluta tra la serata la nottata maltempo in estensione su tutte le regioni più asciutto sull’abruzzo al sud tempo stabile nella giornata con Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio numero di fare colare sulla serata non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni su tutte le ...