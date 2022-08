LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: due azzurre in finale nei 400, Quadarella e Antonietta Cesarano (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto IN CORSIA 9.31: Non una grande batteria per il rumeno Popovici che chiude con 3’37?99, tempo non straordinario, basterà per la finale? 9.29: Passaggio di Popovici ai 200, 1’51?59 9.27: C’è subito il rumeno Popovici nella prima batteria dei 400 stile con soli tre atleti 9.23: Queste le finaliste dei 400 stile libero: Gose, Quadarella, Fabian, Fain, Mrozinsky, Dumont, Kesely, A. Cesarano 9.22: La tedesca Gose con 4’06?10 domina l’ultima batteria dei 400 stile, davanti a Fain con 4’10?67, terza Kesely in 4’11?61, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDIIN CORSIA 9.31: Non una grande batteria per il rumeno Popovici che chiude con 3’37?99, tempo non straordinario, basterà per la? 9.29: Passaggio di Popovici ai 200, 1’51?59 9.27: C’è subito il rumeno Popovici nella prima batteria dei 400 stile con soli tre atleti 9.23: Queste le finaliste dei 400 stile libero: Gose,, Fabian, Fain, Mrozinsky, Dumont, Kesely, A.9.22: La tedesca Gose con 4’06?10 domina l’ultima batteria dei 400 stile, davanti a Fain con 4’10?67, terza Kesely in 4’11?61, ...

