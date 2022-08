mrandroid02 : Lazio, si rivede Pedro: ora punta una convocazione per il Torino - sportli26181512 : Lazio, si rivede Pedro: ora punta una convocazione per il Torino: Lo spagnolo nella giornata di ieri è tornato ad a… - LALAZIOMIA : Lazio, si rivede Pedro: ora punta una convocazione per il Torino - infoitsport : Allenamento Lazio: si rivede Pedro. Il report - SzlavkovszkyS : #AvantiLazio #NonMollareMai ?? ? ???? ?? Allenamento Lazio: si rivede Pedro. Il report : -

FORMELLO - Un mezzo sorriso per Maurizio Sarri che ieri ha ritrovato Pedro in campo. Allenamento differenziato per lo spagnolo della, un segnale positivo visto che non si era più visto dall'amichevole in Spagna contro il Valladolid. In quel match ha rimediato una brutta contusione alla caviglia destra che lo ha tenuto fuori ...Commenta per primo Ripresa degli allenamenti a Formello per la. Dopo il riposo ferragostano i biancocelesti si sono ritrovati oggi pomeriggio, alle 18:00 per iniziare a preparare la trasferta di sabato contro il Torino. Sarri gestisce le forze di chi ha ...Il portiere al debutto subito espulso. Le gerarchie in porta sono immediatamente cambiate e il portoghese aspetta l’Europa League ...È tornato il campionato e con esso anche la BoboTv. L'ormai consueta trasmissione di Vieri, Cassano, Vantola e Adani ha riaperto i battenti su Twitch per analizzare le principali ...