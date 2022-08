In Val di Fassa l'estate è magica (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Val di Fassa è una delle eccellenze turistiche del Trentino, grazie alle stupende Dolomiti e all'ospitalità ladina, che offre hotel per ogni esigenza in caratteristiche località, per soggiorni all'insegna dello sport sia d'estate che d'inverno, a contatto con la natura. D'estate la Val di Fassa, inoltre, è una vera palestra a cielo aperto e soddisfa le aspettative di chiunque cerchi una vacanza attiva a stretto contatto con la natura, con un calendario di eventi sportivi di alto livello che si susseguono per tutta la stagione estiva. Proprio qui la natura si unisce al benessere grazie all' Olympic Spa Hotel. In questa incantevole struttura potrete fare passeggiate a piedi nudi, Tai Chi, trekking, footing nei boschi, colazioni in baita e molti altri servizi su misura pensati dalla famiglia Pellegrin, che dal 1963 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Val diè una delle eccellenze turistiche del Trentino, grazie alle stupende Dolomiti e all'ospitalità ladina, che offre hotel per ogni esigenza in caratteristiche località, per soggiorni all'insegna dello sport sia d'che d'inverno, a contatto con la natura. D'la Val di, inoltre, è una vera palestra a cielo aperto e soddisfa le aspettative di chiunque cerchi una vacanza attiva a stretto contatto con la natura, con un calendario di eventi sportivi di alto livello che si susseguono per tutta la stagione estiva. Proprio qui la natura si unisce al benessere grazie all' Olympic Spa Hotel. In questa incantevole struttura potrete fare passeggiate a piedi nudi, Tai Chi, trekking, footing nei boschi, colazioni in baita e molti altri servizi su misura pensati dalla famiglia Pellegrin, che dal 1963 ...

Newsinunclick : Allarme nel pomeriggio di martedì 16 agosto in valle di Fassa per un costone di roccia staccatosi dal Cima Uomo nel… - KogojSlavko : RT @TgrRaiVeneto: Nuovo distacco sulla #marmolada . La #frana a Cima Uomo sul versante verso la Val di Fassa. #ioseguoTgr - anperillo : RT @TgrRaiVeneto: Nuovo distacco sulla #marmolada . La #frana a Cima Uomo sul versante verso la Val di Fassa. #ioseguoTgr - effepy49 : @Ale_ToddeM5S @ettore_licheri nella Val di Fassa per insegnare nella scuola pubblica bisogna conoscere la “lingua”… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Nuovo distacco sulla #marmolada . La #frana a Cima Uomo sul versante verso la Val di Fassa. #ioseguoTgr -