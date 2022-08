Gf Vip, Gabriele Rossi racconta com’è nata la storia con Lorenzo Licitra, poi svela perché non condivide le coppie aperte (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo classificato nella prima edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Alessia Macari, Gabriele Rossi ha alle spalle una lunga carriera come ballerino. Nel 2008 intraprende anche la professione di attore, iniziata per caso, in quanto cercavano un danzatore per un film. Da quel momento non si è più fermato. Il successo arriva con la serie tv Tutti pazzi per amore. Dopo l’esperienza nel reality show, Gabriele è balzato agli onori e agli oneri, diciamola tutta, della cronaca rosa per la sua storia d’amore, confermata solo dopo che la relazione era giunta al capolinea, con l’attore Gabriel Garko. Oggi l’attore di Alatri è felicemente fidanzato con Lorenzo Licitra, cantante salito alla ribalta grazie alla vittoria nell’undicesima edizione di X Factor. Nel corso di un’intervista al ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo classificato nella prima edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Alessia Macari,ha alle spalle una lunga carriera come ballerino. Nel 2008 intraprende anche la professione di attore, iniziata per caso, in quanto cercavano un danzatore per un film. Da quel momento non si è più fermato. Il successo arriva con la serie tv Tutti pazzi per amore. Dopo l’esperienza nel reality show,è balzato agli onori e agli oneri, diciamola tutta, della cronaca rosa per la suad’amore, confermata solo dopo che la relazione era giunta al capolinea, con l’attore Gabriel Garko. Oggi l’attore di Alatri è felicemente fidanzato con, cantante salito alla ribalta grazie alla vittoria nell’undicesima edizione di X Factor. Nel corso di un’intervista al ...

IsaeChia : #GfVip, Gabriele Rossi racconta com’è nata la storia con Lorenzo Licitra, poi svela perché non condivide le coppie… - GF_VIP7 : Gabriele Sbattella al Grande Fratello Vip 7 #GFVIP @alfosignorini - andvaccaro : Gabriele Muccino elogia Elly Schlein: 'Se la sinistra fosse chiara come lei, Meloni non esisterebbe' -