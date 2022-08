Coronavirus | i dati – 36 265 contagi in 24 ore | il tasso di positività sale al 15 | 8% Altre 128 vittime in un giorno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tornano a salire, come di consueto dopo i giorni festivi, iquotidiani da. Secon do quanto si legge nell'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 36.265 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 8.944 della giornata precedente. Questo a fronte, però, di un numero nettamente più alto di tamponi processati: 228.707 invece che 63.549. Così, schizza anche ildiche passa dal 14% al 15,8%. Netto aumento anche dei morti, che passano da 70 a 128. Continua comunque a calare il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Oggi sono 11 in meno, con 22 ingressi giornalieri e il totale dei letti occupati che si attesta a 288. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.339, 205 in meno nelle ultime 24 ore.