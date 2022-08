Atalanta, cambi in fascia: le ultime sul futuro di Maehle e Hateboer (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'Atalanta rinnova le fasce: con l'arrivo di Soppy dall'Udinese, potrebbe esserci la partenza di Maehle e Hateboer. Come spiegato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'rinnova le fasce: con l'arrivo di Soppy dall'Udinese, potrebbe esserci la partenza di. Come spiegato...

azzurrinho22 : @lucacerchione Ah esistono leggi universali,se cambi mezza squadra non puoi mai vincere? idem se non hai giocatori… - MicheleSolari70 : RT @giorgiocarbon14: @SerieA @Atalanta_BC @sampdoria Arbitro non adeguato e incapace dal primo minuto. Meglio cambi mestiere. L'errore ci p… - strider1982 : RT @giorgiocarbon14: @SerieA @Atalanta_BC @sampdoria Arbitro non adeguato e incapace dal primo minuto. Meglio cambi mestiere. L'errore ci p… - giorgiocarbon14 : @SerieA @Atalanta_BC @sampdoria Arbitro non adeguato e incapace dal primo minuto. Meglio cambi mestiere. L'errore c… - EnzoDandy : RT @pisto_gol: Le big vincono tutte, chi con il gioco chi con le individualità: il Milan in rimonta dopo un 1^T complicato, l’Inter all’ult… -