Amore e solidarietà in spiaggia | la mamma intreccia capelli e la bimba viene ‘adottata’ | la vera storia di Sonia

È una fantastica storia di amicizia e anche di solidarietà femminile, quella nata sulla spiaggia tra due mamme, una turista napoletana in vacanza a Scauri, in provincia di Latina, e una giovane donna senegalese che si guadagna da vivere vendendo abiti e intrecciando cappelli delle bambine (e non solo). L'incontro in spiaggia tra le due donne È una vicenda che ha fatto emozionare. Teresa è una mamma che sta trascorrendo le sue vacanze sul litorale della spiaggia di Scauri, nel Comune di Minturno. La donna è stata incuriosita e anche intenerita dalla signora che tutti i giorni passava per lavoro con la sua bimba in braccio, Sonia di 18 mesi.

