18App, Bonus Cultura da 500€ in scadenza: tutte le info per richiederlo in tempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Bonus Cultura 2022 è in scadenza, ma i ‘ritardatari’ hanno ancora modo per inviare la domanda. E ottenere il contributo. Quanti sono nati nel 2003 hanno tempo fino al 31 agosto per richiedere il voucher da 500 euro erogato ogni anno a favore dei neo-diciottenni, utile per comprare libri, musica, biglietti per cinema e concerti, abbonamenti a riviste e quotidiani e molto altro ancora. Mentre esistono altri tipi di agevolazioni per studenti di età diversa dai 18 anni. Leggi anche: Bonus Libri 2022 con ISEE basso: come funziona, requisiti e scadenza Come si richiede Coloro che sono nati il 2022 hanno tempo fino al 28 febbraio per utilizzare le somme. Il Bonus può essere richiesto esclusivamente registrandosi sul sito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il2022 è in, ma i ‘ritardatari’ hanno ancora modo per inviare la domanda. E ottenere il contributo. Quanti sono nati nel 2003 hannofino al 31 agosto per richiedere il voucher da 500 euro erogato ogni anno a favore dei neo-diciottenni, utile per comprare libri, musica, biglietti per cinema e concerti, abbonamenti a riviste e quotidiani e molto altro ancora. Mentre esistono altri tipi di agevolazioni per studenti di età diversa dai 18 anni. Leggi anche:Libri 2022 con ISEE basso: come funziona, requisiti eCome si richiede Coloro che sono nati il 2022 hannofino al 28 febbraio per utilizzare le somme. Ilpuò essere richiesto esclusivamente registrandosi sul sito ...

CorriereCitta : 18App, Bonus Cultura da 500€ in scadenza: tutte le info per richiederlo in tempo - ReteUrp : RT @comunepo: Bonus maggiorenni @18app 500 euro per la cultura. Se sei nato nel 2003, ricorda che fino al 31 agosto 2022 puoi registrarti c… - bluengbhd : Non potete capire quanto mi faccia rosicare il fatto di non aver avuto il bonus di 18app semplicemente la mia villain origin story - comunepo : Bonus maggiorenni @18app 500 euro per la cultura. Se sei nato nel 2003, ricorda che fino al 31 agosto 2022 puoi reg… - VivaLowCost : ??Bonus Cultura 18app: come spendere il buono di 500 euro su Amazon ?? -