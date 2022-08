Tuffi | Europei 2022 | Jodoin Di Maria e Timbretti Gugiu conquistano il bronzo nel sincro misto dalla piattaforma

(Di martedì 16 agosto 2022) Seconda finale e seconda medaglia per l’Italia aglidia Roma. Dopo lo storico oro nel Team Event, arriva ilcon due dei protagonisti della gara di ieri. Infatti Sarahdied Eduardhanno concluso al terzo posto la prova del. La medaglia d’oro è stata vintaGran Bretagna con la coppia composta da Lois Toulson e Kyle Kothari, unici a superare la quota dei 300 punti (300.78). Una prestazione eccellente quella dei britannici, che sono balzati al comando proprio all’ultimo tuffo, il doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo carpiato, con il quale hanno ottenuto 70.08 punti. La favorita per la ...

Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! ?????? L'Italia conquista la medaglia d'oro nel Team Event negli Europei di Tuffi: Eduard Tim… - poliziadistato : Campionati europei ???? nuoto #Roma2022 nella prima giornata dedicata ai #tuffi arriva un'altra medaglia di marca… - Coninews : SIIIIIIII! ???? Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu bronzo nel sincro misto 10 m! ?? Agli Europei di… - dakota_rain1986 : RT @Coninews: SIIIIIIII! ???? Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu bronzo nel sincro misto 10 m! ?? Agli Europei di #Roma2022 un’a… - InterCLAzionale : RT @Coninews: SIIIIIIII! ???? Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu bronzo nel sincro misto 10 m! ?? Agli Europei di #Roma2022 un’a… -

Il nostro medagliere provvisorio, durante questi Campionati, è già da record. E le gare non ... Mancano all'appello quasi tutte le gare dei(compresi quelli dalle grandi altezze ) e del ...Alle loro spalle, la rivale n.1 sembra essere la svizzera Michelle Heimberg (250.50), argento nell'ultima rassegna continentale disputata, che ha un po' sporcato questo preliminare nell'ultimo tuffo, ...ROMA - Medaglia nei tuffi per l'Italia, fin qui grande protagonista negli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Roma. A conquistarla sono Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria, che si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...