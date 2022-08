Traffico Roma del 16-08-2022 ore 10 | 00

(Di martedì 16 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione e Ben ritrovati all’ascoltoscarso sulle principali arterie stradali della capitale nella norma è ilin città in centro Era Cosa dire delle riprese cinematografiche chiusa al transito via Milano il tunnel del traforo Umberto Primo In entrambe le direzioni e via del traforo fino a largo del Tritone la riapertura 12:30 contestualmente deviata e le linee bus 71 e 117 al Foro Italico Sono in corso i campionati europei di nuoto Elite Masterpresso lo stadio Nicola Pietrangeli divieto di fermata sul Piazzale Maresciallo Diaz Lungotevere della Vittoria piazzale della Farnesina e zone limitrofe di questi di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Marina riccomi è tutto al prossimo aggiornamento un ...

NELLE DUE CARREGGIATE E SULL'INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI SI IMMETTE SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO VERSO VITERBO CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL