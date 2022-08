Putin: Il mondo sta cambiando, il futuro è del sovranismo. Il nuovo ordine sarà multipolare (Di martedì 16 agosto 2022) “La situazione nel mondo sta cambiando dinamicamente, si sta delineando un ordine mondiale multipolare, un numero crescente di Paesi e popoli sta scegliendo la strada dello sviluppo libero e sovrano basato sulla loro identità, su tradizioni e valori”. Lo ha dichiarato Vladimir Putin, rivolgendosi i partecipanti e gli ospiti della X Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. “Vorrei sottolineare che un mondo multipolare costruito sul diritto internazionale e su relazioni più giuste apre nuove opportunità per combattere le minacce comuni. Tra queste ci sono i conflitti regionali e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo e la criminalità informatica”, ha detto Putin, secondo cui tutte queste sfide hanno natura globale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) “La situazione nelstadinamicamente, si sta delineando unmondiale, un numero crescente di Paesi e popoli sta scegliendo la strada dello sviluppo libero e sovrano basato sulla loro identità, su tradizioni e valori”. Lo ha dichiarato Vladimir, rivolgendosi i partecipanti e gli ospiti della X Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. “Vorrei sottolineare che uncostruito sul diritto internazionale e su relazioni più giuste apre nuove opportunità per combattere le minacce comuni. Tra queste ci sono i conflitti regionali e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo e la criminalità informatica”, ha detto, secondo cui tutte queste sfide hanno natura globale ...

