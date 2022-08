Orietta Berti | paura durante il concerto | una donna finisce in ospedale

(Di martedì 16 agosto 2022) Una tragedia sfiorata, l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Un drone utilizzato da un fotografo, che stava immortalando ildella grande, è precipitato colpendo una spettatrice che era seduta su una panchina. Laè rimasta ferita ed è stata portata inper medicazioni e accertamenti. L’episodio è accaduto domenica 14 agosto, in occasione deldi Ferragosto tenuto dall’artista. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Enrico Brignano, la straziante lettera al padre commuove tutti Un drone utilizzato per effettuare foto dall’alto e riprese aeree è precipitato prendendo in pieno una spettatrice che era seduta su una panchina. La, rimasta ferita, è stata portata in ...

Il drone ha un'avaria mentre canta Orietta Berti e cade su una spettatrice. E' successo domenica scorsa in piazza Giglia, ad Agrigento. Una donna è stata ferita da un drone precipitato, utilizzato per effettuare foto dall'alto. Il drone utilizzato da un fotografo che stava riprendendo lo spettacolo musicale di Ferragosto, in piazzale Giglia, ad Agrigento, dove si stava esibendo la cantante Orietta Berti, è precipitato colpendo una spettatrice. La cantante, infatti, è stata la protagonista dell'evento organizzato dal Comune di Agrigento in piazzale Giglia.