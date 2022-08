“Mai rigore”: caos Juventus-Sassuolo, scoppia la polemica in diretta (Di martedì 16 agosto 2022) La Juventus si gode i primi tre punti in campionato tuttavia il rigore concesso a Vlahovic ha già fatto nascere le prime polemiche. Debutto da incorniciare per la Juventus in campionato. Le reti di Angel Di Maria e la doppietta di Dusan Vlahovic hanno consentito ai bianconeri di battere il Sassuolo ed allontanare gli allarmismi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 agosto 2022) Lasi gode i primi tre punti in campionato tuttavia ilconcesso a Vlahovic ha già fatto nascere le prime polemiche. Debutto da incorniciare per lain campionato. Le reti di Angel Di Maria e la doppietta di Dusan Vlahovic hanno consentito ai bianconeri di battere iled allontanare gli allarmismi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

