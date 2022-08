Inter, un jolly per Inzaghi: è Matteo Darmian (Di martedì 16 agosto 2022) Matteo Darmian si vuole ritagliare un ruolo da protagonista nell’Inter Schierato titolare un po’ a sorpresa contro il Lecce, Matteo Darmian ha ricambiato la fiducia di Inzaghi servendo l’assist a Lukaku per il gol del momentaneo 0-1. L’esterno, secondo la Gazzetta dello Sport, si candida come protagonista della stagione nerazzurra non solo come alternativa di lusso, ma anche come jolly visto la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli. “Il ruolo di gregario gli sta quasi stretto, nonostante la concorrenza di Dumfries e i 32 anni. Grande affidabilità, rimasta invariata anche dopo l’addio di Conte che l’aveva fortemente voluto” “Il ruolo di gregario gli sta quasi stretto, nonostante la concorrenza di Dumfries e i 32 anni. Grande affidabilità, rimasta invariata ... Leggi su intermagazine (Di martedì 16 agosto 2022)si vuole ritagliare un ruolo da protagonista nell’Schierato titolare un po’ a sorpresa contro il Lecce,ha ricambiato la fiducia diservendo l’assist a Lukaku per il gol del momentaneo 0-1. L’esterno, secondo la Gazzetta dello Sport, si candida come protagonista della stagione nerazzurra non solo come alternativa di lusso, ma anche comevisto la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli. “Il ruolo di gregario gli sta quasi stretto, nonostante la concorrenza di Dumfries e i 32 anni. Grande affidabilità, rimasta invariata anche dopo l’addio di Conte che l’aveva fortemente voluto” “Il ruolo di gregario gli sta quasi stretto, nonostante la concorrenza di Dumfries e i 32 anni. Grande affidabilità, rimasta invariata ...

Dalla_SerieA : Inter, Darmian è il jolly di Inzaghi - - infoitsport : Mkhitaryan, buon ingresso in Lecce-Inter. Inzaghi ha il suo jolly in mezzo - vivoperlinter : Inter, non solo Dimarco. Inzaghi gongola: un altro jolly sale in cattedra - internewsit : Mkhitaryan, buon ingresso in Lecce-Inter. Inzaghi ha il suo jolly in mezzo - - OdeonZ__ : Non solo Dumfries: Darmian, il jolly silenzioso di cui Inzaghi non fa mai a meno -