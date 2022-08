Graduatorie GPS e GaE 2022/23: chi non ha presentato domanda supplenza potrà avere una nomina? (Di martedì 16 agosto 2022) Le domande per l'attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS sono state presentate fino a oggi 16 agosto ore 14. Chi non ha presentato istanza potrà ottenere incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche e/o incarichi dalle Graduatorie di istituto? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 agosto 2022) Le domande per l'attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS sono state presentate fino a oggi 16 agosto ore 14. Chi non haistanzaottenere incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche e/o incarichi dalledi istituto? L'articolo .

