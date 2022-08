Europei ciclismo Monaco 2022: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di martedì 16 agosto 2022) Agli Europei di ciclismo è tempo di Prova a Cronometro su strada. Sia i ragazzi che le ragazze saranno impegnati nella giornata di mercoledì 17 agosto sullo stesso percorso nei dintorni di Monaco. I vincitori della scorsa edizione sono stati rispettivamente Stefan Kung e Marlene Reusser, entrambi svizzeri. LEGGI ANCHE: Giro di Danimarca: percorso e partecipanti Europei ciclismo Monaco 2022: il percorso Il percorso si snoderà attorno alla cittadina di Fürstenfeldbruck e misura 24 km. Non ci sono difficoltà altimetriche, ma alcuni lunghi rettilinei che esalteranno sicuramente le abilità dei cronomen puri considerato anche il poco chilometraggio. I ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 16 agosto 2022) Aglidiè tempo di Prova a Cronometro su strada. Sia i ragazzi che le ragazze saranno impegnati nella giornata di mercoledì 17 agosto sullo stessonei dintorni di. I vincitori della scorsa edizione sono stati rispettivamente Stefan Kung e Marlene Reusser, entrambi svizzeri. LEGGI ANCHE: Giro di Danimarca:: ilIlsi snoderà attorno alla cittadina di Fürstenfeldbruck e misura 24 km. Non ci sono difficoltà altimetriche, ma alcuni lunghi rettilinei che esalteranno sicuramente le abilità dei cronomen puri considerato anche il poco chilometraggio. I ...

