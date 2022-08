Elezioni, i candidati del PD: Petracca e Iannace all’uninominale (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo una lunga notte, la direzione del Partito Democratico ha scelto i nomi che scenderanno in campo per le prossime Elezioni il 25 settembre. Poche le sorprese per l’Irpinia, confermate le indiscrezioni per i collegi uninominali. Maurizio Petracca, attuale consigliere regionale in quota dem sarà candidato alla Camera mentre il chirurgo senologo Carlo Iannace andrà al Senato collegio Avellino Benevento. Conferma per il capolista Piero De Luca, vicecapogruppo alla Camera per i dem, il secondo posto va a Rosetta D’Amelio, attuale delegata alle Pari opportunità di in regione Campania. In quarta posizione la fascia tricolore di Cervinara ed ex segretaria provinciale, Caterina Lengua. Per la circoscrizione Esteri – Europa sarà candidato capolista Tony Ricciardi, membro della Direzione nazionale e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo una lunga notte, la direzione del Partito Democratico ha scelto i nomi che scenderanno in campo per le prossimeil 25 settembre. Poche le sorprese per l’Irpinia, confermate le indiscrezioni per i collegi uninominali. Maurizio, attuale consigliere regionale in quota dem sarà candidato alla Camera mentre il chirurgo senologo Carloandrà al Senato collegio Avellino Benevento. Conferma per il capolista Piero De Luca, vicecapogruppo alla Camera per i dem, il secondo posto va a Rosetta D’Amelio, attuale delegata alle Pari opportunità di in regione Campania. In quarta posizione la fascia tricolore di Cervinara ed ex segretaria provinciale, Caterina Lengua. Per la circoscrizione Esteri – Europa sarà candidato capolista Tony Ricciardi, membro della Direzione nazionale e ...

