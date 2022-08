Crimea, fiamme ed esplosioni nella base militare russa: colpito deposito di munizioni – Video (Di martedì 16 agosto 2022) fiamme ed esplosioni, come si vede nel Video, nella base militare vicino alla città di Dzhankoi, nella Crimea occupata dai russi. Per il consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, si tratta dell’inizio della “demilitarizzazione”. Da parte sua, il capo del Mejlis del popolo Tataro di Crimea, Refat Chubarov, ha affermato che un magazzino di munizioni russo nella base di Dzhankoi è stato colpito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)ed, come si vede nelvicino alla città di Dzhankoi,occupata dai russi. Per il consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, si tratta dell’inizio della “demilitarizzazione”. Da parte sua, il capo del Mejlis del popolo Tataro di, Refat Chubarov, ha affermato che un magazzino dirussodi Dzhankoi è stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

